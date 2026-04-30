Watermelon Death : गलत तरीके से तरबूज खाना जानलेवा! सही तरीका आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए

आयुर्वेद में तरबूज जैसे फल के साथ दूध और मटन, चिकन जैसे मांसाहारी चीजों को खाना वर्जित है। मांस को पचने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, जबकि तरबूज 20-30 मिनट में पच जाता है। जब इन्हें एक साथ खाया जाता है, तो फल मांस के पचने तक पेट में रुका रहता है, जिससे वह फर्मेंट होने लगता है। इस प्रक्रिया से गैस, पेट फूलना और गंभीर मामलों में पाचन से जुड़ी फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है।