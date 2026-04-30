मुंबई में ‘तरबूज-बिरयानी कांड’ का खौफ: बाजार से फल गायब, दुकानदारों ने जांच के डर से बनाई दूरी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय बाजार में तरबूज विक्रेता का पता न चल पाना जांच के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है, जिससे जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है। इस मामले की गंभीरता और रहस्य इस बात से और बढ़ जाता है कि अगर तरबूज उसी बाजार से खरीदा गया था, तो अन्य खरीदारों पर भी इसका असर होना चाहिए था, लेकिन अब तक इलाके में ऐसा कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया है। हालांकि मृतक परिवार के रिश्तेदारों से इस बारे में विस्तृत पूछताछ की गई, फिर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वह तरबूज कहां से लाया गया था. एफडीए अधिकारियों के अनुसार, यह एक बेहद अजीब मामला है क्योंकि उनके पिछले रिकॉर्ड्स में तरबूज या तरबूज-बिरयानी के संयोजन से फूड पॉइजनिंग का ऐसा कोई भी केस पहले कभी दर्ज नहीं हुआ है।