मुंबई: तरबूज खाने के बाद 4 लोगों की मौत मामले में नया मोड़, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां कथित तौर पर तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है और इलाके के फल बाजार में भी सन्नाटा छा गया है। उधर, पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मिलकर इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं। घटना के बाद पुलिस ने पायधुनी इलाके के नल बाजार और घाटी मोहल्ला के उन सभी फल विक्रेताओं से पूछताछ शुरू कर दी है, जहां से तरबूज खरीदे जाने की आशंका है।