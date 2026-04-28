अमरावती के अयान की तरह कोल्हापुर में शाहिद स्कैंडल, 15 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप, वीडियो भी मिला

महाराष्ट्र के अमरावती में अयान अहमद यौन शोषण और वायरल वीडियो मामले की जांच अभी जारी ही है कि अब कोल्हापुर जिले से एक और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हातकणंगले तालुका के एक गांव में 22 वर्षीय शाहिद समीर सनदी पर कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी शाहिद समीर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।