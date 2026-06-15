प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए सबक: TDS काटने में हुई जरा सी चूक तो आ जाएगा लाखों का नोटिस, मुंबई ITAT के फैसले से समझें नियम

इस मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई ITAT ने आयकर विभाग की 5.8 लाख रुपए की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में मुख्य रूप से दो बातें कहीं। सबसे पहली बात ये थी कि विक्रेता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जुलाई 2025 में जारी एक सर्कुलर में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पैन को आधार से लिंक करके उसे रेगुलराइज (सक्रिय) कर लिया था। वहीं, दूसरी टिप्पणी थी कि विक्रेता ने पहले ही अपने टैक्स रिटर्न में इस संपत्ति से हुए कैपिटल गेन्स (पूंजीगत लाभ) का खुलासा कर दिया था और उस पर लागू टैक्स का भुगतान भी कर दिया था। ऐसे में खरीदार को 'डिफॉल्ट करने वाला करदाता' मानना बिल्कुल गलत है।