सोलापुर: कुएं में डूब रहे थे मासूम, ‘देवदूत’ इरफान ने जान पर खेलकर बचाई 5 जिंदगियां, कहा- एक दर्द हमेशा रहेगा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोलापुर के तंदुलवाड़ी में हुई घटना बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है। मैं मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। राहत की बात है कि सात लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और हम स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी।