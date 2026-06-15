‘यह सिर्फ सफेद पट्टी का नहीं, मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा है’, जैन समुदाय को लेकर ये क्या बोल गए मनसे नेता

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने मनसे का नाम लिए बिना कहा कि समाज में दरार पैदा करने और हर बात में बेवजह राजनीति घसीटने से किसी भी दल को कोई सियासी लाभ नहीं होगा। इससे वोट नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि किसी समाज की कोई परंपरा है तो उसे निभाने का अधिकार है, लेकिन साथ ही अन्य समाजों की भावनाओं और सार्वजनिक नियमों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान एक-दूसरे की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना है।