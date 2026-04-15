19 साल का अयान अहमद, 8 लड़कियां और 100 अश्लील वीडियो- अमरावती कांड में क्या-क्या पता चला

Amravati obscene video case:महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के इस गंभीर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को 19 वर्षीय मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद (Ayan Ahmed Tanveer Ahmed) के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जबकि अयान अभी पुलिस की हिरासत में है। उसके दो-तीन साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और सख्ती से पूछताछ कर रही है।