‘जब देश बोलता है, हम सुनते हैं’, ‘Bharat Bhhagya Viddhaata’ को मिले रिस्पॉन्स पर कंगना रनौत ने फैंस को कहा, ‘Thank You’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपने अकाउंट से कंगना रनौत ने फिल्म को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'यह फिल्म सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय की कहानी है जो साहस, जिम्मेदारी और देश की ताकत में विश्वास रखता है। मेकर्स ने दर्शकों के प्यार, शेयर और सपोर्ट को फिल्म की सफलता का अहम हिस्सा बताया। फिल्म की टीम ने कहा कि लोगों का रिस्पॉन्स उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। 'भारत भाग्य विधाता' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों और अपने फैंस से फिल्म को थियेटर्स में देखने जाने की अपील भी की।