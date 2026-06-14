मंदसौर में 76 हजार 256 बच्चों की आईडी जनरेट होना बाकी

मंदसौर.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को स्थाई डिजिटल शैक्षणिक पहचान उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अपार ऑटोमैटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी अभियान में मंदसौर जिला काफी पीछे है। जिले में इस अभियान में काम धीमी रफ्तार से हो रहा है। जिले का 66.5 प्रतिशत के साथ प्रदेश में 35वां स्थान हासिल कर लिया है। 1 लाख 54 हजार 251 से अधिक विद्यार्थियों की यह आईडी बन चुकी है। हालांकि अभी भी 76 हजार 256 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना बाकी है। जिससे निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। जिले में कुल 2 लाख 31 हजार 900 बच्चे दर्ज है। इन सभी की आईडी बनने के बाद इसका सत्यापन होना है।