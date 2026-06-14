नीमकाथाना: तीन दिन बाद भी नहीं मिला मासूम भावेश, जंगल-पहाड़ी में सर्च जारी, 50 से अधिक सीसीटीवी खंगाले

सर्च ऑपरेशन में करीब 200 ग्रामीण लगातार सहयोग कर रहे हैं। शनिवार को डॉग स्क्वॉड और अन्य जांच एजेंसियों ने करीब 3300 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन जांच अभी तक सफलता नहीं मिली। गौरतलब है कि भावेश अपनी मां पूजा कंवर के साथ हिंगलाज माता मंदिर दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। घटना के बाद से परिवार गहरी चिंता में है। मां पूजा कंवर बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद में मंदिर में पूजा-अर्चना कर रही हैं।