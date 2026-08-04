‘अब अकेली कैसे संभालूंगी बच्ची को…’, सीकर में शराब लेने गए युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पुलिस और परिवार के अनुसार सीकर के हकीम साहब की दरगाह के पास रहने वाले मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनका 43 साल का बेटा मंसूर अली (35) मीनाक्षी सिनेमा के सामने स्थित शराब ठेका पर शराब लेने गया था। वहां पर मोहम्मद रब्बानी और अकरम मौजूद थे। मंसूर ठेके से शराब लेने के बाद वहां से जा रहा था इस दौरान वह अचानक करंट लगने के चलते वहीं गिर गया। कोतवाली थाना पुलिस एंबुलेंस से युवक को श्री कल्याण हॉस्पिटल सीकर के ट्रोमा सेंटर लेकर गई। यहां चिकित्सकों ने सभी जांचें करने के बाद मंसूर अली को मृत घोषित कर दिया। की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शराब ठेका बंद कर दिया गया। उधर परिजनों ने एसके हाॅस्पिटल की मोर्चरी के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना देना शुरू कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब ठेका व आसपास की दुकानों से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए ताकि मामले की जांच की जा सके।