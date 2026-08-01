1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Sikar: पत्नी-बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, गृहक्लेश से परेशान होकर चली गई थी पीहर

सीकर के गांव में पत्नी और बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर एक युवक 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस टीम ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Aug 01, 2026

Sikar latest news

टंकी पर चढ़े युवक की फोटो: पत्रिका

Man Climb Water Tank In Sikar: सीकर जिले के मूंडवाड़ा गांव में रविवार सुबह एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया।

पुलिस और सिविल डिफेंस टीम की करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक संजय कुमार मीणा को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। टीम ने युवक से बातचीत कर उसे समझाया और परिवार के सदस्यों से मिलवाकर मामला शांत करवाया। इसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ ले गई और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है।

पुलिस की समझाइश पर नीचे उतरा

सदर थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि सीकर जिले के मूंडवाड़ा गांव में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम, सिविल डिफेंस और 108 एंबुलेंस को मौके पर भेजा। सिविल डिफेंस टीम ने सुरक्षा के लिए टंकी के चारों तरफ जाल बिछाया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने युवक संजय कुमार मीणा से लगातार बातचीत की और उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। काफी प्रयास के बाद युवक पुलिस की समझाइश पर नीचे उतर आया।

पत्नी बच्चों को लेकर चली गई थी पीहर

पुलिस के अनुसार संजय कुमार मीणा शराब का आदी बताया जा रहा है। शराब पीने के बाद आए दिन घर में विवाद होने के कारण उसकी पत्नी परेशान होकर अपने दो बच्चों को लेकर पीहर चली गई थी। बच्चों की उम्र करीब तीन और छह साल बताई जा रही है। पत्नी और बच्चों के वापस नहीं आने से संजय परेशान था और उन्हें वापस बुलाने की मांग को लेकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि युवक आए दिन पत्नी को वापस लाने को लेकर परिवार में विवाद करता था। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुछ युवा युवक की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाते नजर आए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक को समझाइश देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Priyanka Murder Case: सीकर में प्रेग्नेंट महिला की गला रेतकर हत्या, बड़े भाई की डांट का बदला लेने के लिए रची थी साजिश

ये भी पढ़ें
Priyanka Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 03:21 pm

Published on:

01 Aug 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: पत्नी-बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, गृहक्लेश से परेशान होकर चली गई थी पीहर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Priyanka Murder Case: सीकर में प्रेग्नेंट महिला की गला रेतकर हत्या, बड़े भाई की डांट का बदला लेने के लिए रची थी साजिश

Priyanka Murder Case
सीकर

Sikar: एक वारदात ने छीनी 2 जिंदगियां, 3 साल के मासूम के सिर से उठा मां का आंचल; पड़ोसी ने रेता था प्रेग्नेंट महिला का गला

Priyanka Kanwar-5
सीकर

‘काश! सोनोग्राफी हो जाती’: सीकर में गर्भवती पर हमले की दर्दभरी दास्तां, मां महफूज…गर्भ में पल रहे 6 महीने के बच्चे की मौत

Sikar Pregnant Woman Attack
सीकर

Sikar Crime: घर में घुसकर दिनदहाड़े गर्भवती का रेता गला, ग्रामीणों में आक्रोश, बड़ी संख्या में धरने पर बैठे लोग

Sikar Crime
सीकर

राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, मृतक का मोबाइल ले गए बदमाश, मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजन

History Sheeter Murder
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.