Sikar: पत्नी-बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक, गृहक्लेश से परेशान होकर चली गई थी पीहर

पुलिस के अनुसार संजय कुमार मीणा शराब का आदी बताया जा रहा है। शराब पीने के बाद आए दिन घर में विवाद होने के कारण उसकी पत्नी परेशान होकर अपने दो बच्चों को लेकर पीहर चली गई थी। बच्चों की उम्र करीब तीन और छह साल बताई जा रही है। पत्नी और बच्चों के वापस नहीं आने से संजय परेशान था और उन्हें वापस बुलाने की मांग को लेकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि युवक आए दिन पत्नी को वापस लाने को लेकर परिवार में विवाद करता था। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुछ युवा युवक की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाते नजर आए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक को समझाइश देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।