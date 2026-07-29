राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, मृतक का मोबाइल ले गए बदमाश, मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजन

सीकर। जिले के पचार गांव में हिस्ट्रीशीटर बनवारीलाल मीणा को 70-70 गैंग के 20 से अधिक बदमाशों ने अपहरण कर सरियों, रॉड, लाठियों से जानलेवा हमला किया था। उसे बेहोशी की हालत में सड़क पर डाल गए थे। अब परिवार व गांव के लोग अब मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने, मामले की जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मृतक के बड़े भाई सोहनलाल मीणा ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह स्वयं पिछले तीन साल से गांव के सरंपच व अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठा रहा है। आरोप है कि उसके भाई की हत्या करने वाले आरोपी 70-70 गैंग के बदमाश जमीनों पर कब्जा करने, बजरी बेचने, मादक पदार्थ तस्करी करने के साथ ही बजरी माफिया हैं।