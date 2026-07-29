‘मैं मरने वाली हूं, पानी पिला दो’ पिता को बोले आखिरी शब्द, सीकर में पड़ोसी युवक ने की 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला का मर्डर

पिता प्रहलादसिंह पुत्र गणेशसिंह रावणा राजपूत निवासी सरवड़ी सीकर ने धोद थाना में बेटी प्रियंका को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गला काटने के प्रकरण में आरोपी सुरेश सैनी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। एफआइआर में लिखा है कि वह गांव में किसी काम से गया हुआ था। करीब 11 बजे नेमीचंद ने उन्हें फोन पर सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि वह जब घर पहुंचा तो बेटी प्रियंका गेट पर खून से लथपथ होकर गिरी पड़ी थी। बेटी ने उसे बताया कि वह पलंग पर सो रही थी। अचानक सुरेश कुमार सैनी पुत्र रामपाल माली ने आकर उस पर धारदार हथियार से चोट मारी जिससे उसका गला कट गया व खून बह रहा है। धोद थाना पुलिस ने सरवड़ी गांव के खेतों में घटनास्थल पर पहुंच कर मौका मुआयना किया। धारदार छुरा बरामद किया है। एसके हॉस्पिटल में देर रात तक इलाज चलता रहा। चिकित्सकों ने उसकी स्थिति स्थिर बताई है।