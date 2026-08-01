Sikar: एक वारदात ने छीनी 2 जिंदगियां, 3 साल के मासूम के सिर से उठा मां का आंचल; पड़ोसी ने रेता था प्रेग्नेंट महिला का गला

धोद/सीकर। धोद क्षेत्र के सरवड़ी गांव में पड़ोसी द्वारा चाकू से गला रेतकर घायल की गई गर्भवती महिला प्रियंका कंवर (23) जिंदगी की जंग हार गईं। तीन दिन तक मौत से लड़ने के बाद शुक्रवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली। इससे दो दिन पहले ही अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी छह माह की अजन्मी बच्ची की भी गर्भ में मौत हो चुकी थी। एक ही वारदात ने दो जिंदगियां छीन लीं और तीन साल के मासूम बेटे के सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठा दिया। घटना के बाद परिवार और ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर धोद थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। सरवड़ी गांव की प्रियंका कंवर के निधन ने दो परिवारों की खुशियां एक साथ उजाड़ दीं। महिला पर हमले की घटना 28 जुलाई की है।