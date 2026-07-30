‘काश! सोनोग्राफी हो जाती’: सीकर में गर्भवती पर हमले की दर्दभरी दास्तां, मां महफूज…गर्भ में पल रहे 6 महीने के बच्चे की मौत

पिता प्रहलाद सिंह ने बताया कि बेटी प्रियंका को जब वे एंबुलेंस में लेकर आ रहे थे तो वह बोल रही थी कि मैं मरने वाली हूं, मुझे पानी पिला दो। अपने तीन साल के मासूम बेटे के बारे में भी पूछती रही। प्रियंका का एक 3 साल का बेटा है, जो घटना के समय मौके पर मौजूद था। बच्चा एसके हॉस्पिटल में अपनी मौसी लिछमा कंवर व बड़ी नानी के पास बैठा था और बार-बार दोहरा रहा था कि एक छोरा आया और उसने मां को थप्पड़ मारी और फिर चाकू से मां का गला काट दिया। इसके बाद छोरा वहां से भाग गया।