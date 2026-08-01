Priyanka Murder Case: सीकर में प्रेग्नेंट महिला की गला रेतकर हत्या, बड़े भाई की डांट का बदला लेने के लिए रची थी साजिश

धोद थानाधिकारी कमलपुरी गोस्वामी ने बताया कि प्रियंका घटना वाले दिन तीन वर्षीय बेटे के साथ घर पर थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सुरेश सैनी घर में घुस गया और धारदार चाकू से प्रियंका के गले पर हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के हाथ और पैरों पर भी कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने महज नौ मिनट में ही पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। तीन दिन तक मौत से लड़ने के बाद शुक्रवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रियंका ने दम तोड़ दिया। इससे दो दिन पहले ही अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी छह माह की अजन्मी बच्ची की भी गर्भ में मौत हो चुकी थी।