Rajasthan Police Encounter: नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पर दागी गोलियां, जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

गोली लगने के बाद प्रभुसिंह को जिला हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। उसे अलग आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल के अंदर सुरक्षा के लिए क्यूआरटी के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि बाहर सदर थाना पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। सदर थाना प्रभारी प्रेमसिंह भी हॉस्पिटल में मौजूद रहे। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर घायल आरोपी की स्थिति की जानकारी ली। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके साथ और कौन-कौन जुड़े थे।