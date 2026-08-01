Rajasthan: प्रेमिका से बात करने की जिद ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, MP से पकड़ा गया 10 हजार का इनामी तस्कर

इधर, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर इंस्टाग्राम पर रील वायरल करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर शोएब खान की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपी पर जनता में दहशत फैलाने और अपनी धमक बनाने के लिए वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप है। इससे पहले, बुधवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटनिष्ठा पांडे ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 11 अगस्त 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में उपकारागृह कपासन भेजने के आदेश दिए थे। पुलिस थाना कपासन के कांस्टेबल जितेंद्र गुर्जर की रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह मामला सामने आया।