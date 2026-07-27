चित्तौड़गढ़: 5 मिनट में कार गायब! सेंसर-GPS हैक करने वाला गिरोह बेनकाब, इंदौर से बरामद हुई 20 लाख की लग्जरी गाड़ी

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चित्तौड़गढ़ से चोरी हुई कार को इंदौर से बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि मोसिन और उसकी गैंग ने कोटा, टोंक, उज्जैन देवास और चित्तौड़गढ़ से 6 कारें चुराई थीं, जिनमें से 3 गाड़ियां सरफराज और दीपक ने रास्ते में ही हासिल की थीं। पुलिस को अन्य वारदातों के भी खुलासे की संभावना है।