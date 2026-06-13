Varun Dhawan Transformation: वरुण धवन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन! करते हैं असिस्टेड पुल-अप, देखें वर्कआउट वीडियो

Varun Dhawan बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वर्कआउट| image credit instagram-varundvn
Varun Dhawan Fitness Secrets: अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म "है जवानी तो इश्क होना है" की वजह से चर्चा में हैं। अपनी ज्यादातर फिल्मों में क्यूट रोल निभाने वाले वरुण धवन बीते दिनों अपनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर छाए हुए हैं। आइए जानते हैं अभिनेता इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं।
वरुण धवन द्वारा शेयर इंस्टाग्राम वीडियो में वे बिना शर्ट या टी-शर्ट पहने, केवल जींस में नजर आ रहे हैं और पुल-अप्स कर रहे हैं। उनके हाथ में एक ब्रेसलेट भी देखा जा सकता है। वीडियो में मशीन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस एक्सरसाइज को 'असिस्टेड पुल-अप' (Assisted Pull-up) कहा जाता है।
असिस्टेड पुल-अप करने के लिए सबसे पहले मशीन पर जाएं और अपनी जरूरत के हिसाब से वजन सेट करें, जो आपको ऊपर उठने में मदद करेगा। इसके बाद मशीन के पैड पर अपने घुटने रखें और हाथों से ऊपर लगे हैंडल्स को मजबूती से पकड़ लें। अपनी सीने को थोड़ा ऊपर की तरफ रखें और अपनी पीठ को सीधा रखें। अब अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ खींचते हुए ऊपर उठें, जब तक कि आपकी ठोड़ी हैंडल्स के लेवल तक न आ जाए। इसके बाद धीरे-धीरे अपनी बॉडी को वापस नीचे लाएं, और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप नीचे एकदम से न गिरें, बल्कि इसे पूरी तरह कंट्रोल के साथ करें।
असिस्टेड पुल-अप्स करते समय सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आप बिना किसी चोट के अपनी बैक और बांहों की ताकत बढ़ा सकें। इसे करने के लिए सबसे पहले बार को अपने कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा बाहर पकड़ें, जिसमें हथेलियां सामने की तरफ होनी चाहिए और बहुत ज्यादा चौड़ी या बहुत कम चौड़ी ग्रिप रखने से बचें। ऊपर खींचने से पहले अपने कंधों को पीछे और नीचे की तरफ खींचें और अपनी सीने को थोड़ा बाहर निकालें। एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि ऊपर जाते या नीचे आते समय शरीर में झटके न दें, बल्कि धीरे-धीरे और आराम से नीचे आएं और अपनी बाहों को पूरी तरह सीधा करें। इसके साथ ही कोर को हमेशा टाइट रखें। इसके अलावा ध्यान दें, ऊपर खींचते समय सांस अंदर लें और नीचे आते समय सांस छोड़ें।
Disclaimer:यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य जानकारी पर आधारित है। इसे अपनी फिटनेस रूटीन में शामिल करने से पहले जिम इंस्ट्रक्टर या फिटनेस एक्सपर्ट से परामर्श अवश्य लें।
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