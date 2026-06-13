Varun Dhawan Transformation: वरुण धवन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन! करते हैं असिस्टेड पुल-अप, देखें वर्कआउट वीडियो

असिस्टेड पुल-अप्स करते समय सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आप बिना किसी चोट के अपनी बैक और बांहों की ताकत बढ़ा सकें। इसे करने के लिए सबसे पहले बार को अपने कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा बाहर पकड़ें, जिसमें हथेलियां सामने की तरफ होनी चाहिए और बहुत ज्यादा चौड़ी या बहुत कम चौड़ी ग्रिप रखने से बचें। ऊपर खींचने से पहले अपने कंधों को पीछे और नीचे की तरफ खींचें और अपनी सीने को थोड़ा बाहर निकालें। एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि ऊपर जाते या नीचे आते समय शरीर में झटके न दें, बल्कि धीरे-धीरे और आराम से नीचे आएं और अपनी बाहों को पूरी तरह सीधा करें। इसके साथ ही कोर को हमेशा टाइट रखें। इसके अलावा ध्यान दें, ऊपर खींचते समय सांस अंदर लें और नीचे आते समय सांस छोड़ें।