Hip Dysplasia : वरुण धवन की बेटी को ये कैसी “बीमारी”, एनेस्थीसिया दिया… चलना मुश्किल, हड्डी के डॉक्टर ने दी ये सलाह

Varun Dhawan Daughter Hip Dysplasia : एक्टर वरुण धवन 'बी ए मैन, यार!' के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी बेटी लारा के बारे में बताया कि वो ठीक से चल-फिर नहीं पाती है। हिप डिस्प्लेसिया/ 'डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप' (DDH) नाम की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है। जिन बच्चों को ये होता है वो चल-फिर नहीं पाते हैं। उनके पैरों में खास प्रकार की दिक्कत होती है। डॉ. मिहिर थानवी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि बच्चों में इस तरह की दिक्कत का क्या कारण है और इसकी पहचान कैसे की जाती है?