HbA1c 5.8 क्या यह शुगर की शुरुआत है? समझें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

National Library of Medicine के अनुसार, जब आपका HbA1c लेवल 5.7% से 6.4% के बीच आता है, तो इसे प्री-डायबिटीज कहा जाता है। प्री-डायबिटीज होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अब डायबिटीज होगी ही। इसका मतलब है कि आपके खून में शुगर का लेवल नॉर्मल से तो ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि उसे टाइप-2 डायबिटीज की कैटेगरी में डाल दिया जाए। प्री-डायबिटीज की स्थिति में या तो शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता या फिर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता।