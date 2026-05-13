छुपी हुई चर्बी दिल को कैसे कर रही बीमार, कैसे Hidden fat का चल सकता है पता

National Library of Medicine के अनुसार, यह बाहर दिखने वाली चर्बी से ज्यादा एक्टिव और खतरनाक है। यह चर्बी सीधे साइटोकाइन्स नाम के खतरनाक केमिकल छोड़ती है जो नसों में सूजन पैदा करते हैं। इससे नसों में प्लाक (गंदगी) जमा होने लगती है और हार्ट अटैक का रास्ता खुलता है। विसरल फैट लिवर के बहुत करीब होता है। जिससे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ने लगता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) कम हो जाता है। यह किडनी और हार्ट के पास दबाव बनाता है, जिससे बीपी की समस्या शुरू हो जाती है।