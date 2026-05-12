क्या अल्ट्रासाउंड से खत्म हो सकते हैं कोरोना जैसे वायरस? ब्राजील की नई स्टडी में दावा

वैज्ञानिकों के मुताबिक, अल्ट्रासाउंड की तरंगें वायरस के ऊपर तेज माइक्रो-वाइब्रेशन पैदा करती हैं। जब ये कंपन वायरस की प्राकृतिक कंपन क्षमता से मेल खाते हैं, तो वायरस का बाहरी कवच फटने लगता है। रिसर्च टीम के कम्प्यूटेशनल फिजिसिस्ट ओडेमिर मार्टिनेज ब्रूनो ने इसे आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि यह ऐसा है जैसे आवाज से वायरस पर हमला करना।

उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड की ऊर्जा वायरस के आकार को बदल देती है और आखिर में वह फट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे गर्मी मिलने पर पॉपकॉर्न फूटता है।