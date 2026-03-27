Covid New Variant 2026 : अमेरिका के 25 राज्यों में फैला “नया कोरोना”, भारत के लिए कितना खतरा, डॉक्टर से समझिए

डॉ. हिमांशु गुप्ता (आपातकालीन हेल्थ विशेषज्ञ) पत्रिका को बताया है, कोविड 19 हमारे लिए अब नया नहीं है। हमने इससे लड़ने के लिए काफी हद तक रास्ते तलाश लिए हैं। एक बार वायरस आने के बाद उसके नए-नए वैरिएंट आते हैं। हां, कई बार उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन, इस नए वैरिएंट को लेकर अभी तक घातक रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसको लेकर गंभीर चेतावनी या कोई गाइडलाइन जारी की गई है। इसलिए, अपने बचाव के लिए सतर्क रहें और अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं तो खासकर, ध्यान रखें। मास्क पहनने से लेकर हाइजीन मेंटेन रखें।