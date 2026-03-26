TB New Vaccines : टीबी की नई वैक्सीन जो लंबी चलने वाली दवाईयों से दिलाएंगी मुक्ति, क्यों 2033 से पहले तैयार होना जरूरी?

TB New Vaccines : टीबी से लड़ने के लिए अभी तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। वहीं, ग्लोबलडाटा के आंकड़ों का अनुमान है कि 2033 तक पूरी दुनिया में टीबी के नए केस की संख्या 45 लाख तक पहुंच सकती है। इसके लिए नए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है जिसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। क्योंकि, अभी तक एक ही टीका है- बैसिलस कैलमेट-गुएरिन यानी बीसीजी (BCG), वो भी सिर्फ शिशुओं के लिए है। ऐसे में व्यस्कों को टीबी से मुक्त होने के लिए सालों लग जाते हैं। शारीरिक परेशानी के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी ये मुश्किल भरा है। आइए, टीबी की नई दवाओं के बारे में जानते हैं।