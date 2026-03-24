Tuberculosis Symptoms In Youngs: 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी को मामूली न समझें, युवाओं को चुपके से शिकार बना रही है ये बीमारी

Tuberculosis Symptoms In Young Adults: आजकल के युवा काम और करियर के पीछे इतने बिजी हैं कि अपनी सेहत को भूल ही गए हैं। ऑफिस और कॉलेज की डेडलाइन, रात-रात भर जागना और बाहर का खाना ये सब हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि हल्की खांसी या थकान बस ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से है? अगर हां, तो थोड़ा संभल जाइए! डॉक्टरों का कहना है कि अब टीबी (Tuberculosis) सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं रही, बल्कि ये शहर में रहने वाले और दफ्तर जाने वाले नौजवानों को अपना शिकार बना रही है। इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है।