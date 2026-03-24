गांवों की बजाए अब शहरों में बढ़ रहा क्षय रोग

सीकर. पहले जहां क्षय रोग (टीबी) को ग्रामीण बीमारी माना जाता था, अब तेजी से बदलते शहरी जीवन, भीड़भाड़ और प्रदूषण के कारण शहरों में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। क्षय रोग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के कारण इस साल जनवरी व फरवरी माह के दौरान टीबी के सर्वाधिक रोगी सीकर शहर में मिले हैं। दूसरे पायदान पर नीमकाथाना क्षेत्र हैं। चिंताजनक बात है कि पिछले साल सीकर तहसील क्षेत्र में मरीजों की रिकवरी और ट्रीटमेंट पूरा करने वाले मरीजों का प्रतिशत भी अन्य ब्लॉक की तुलना में कम रहा है। टीबी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्षय रोग विभाग की ओर से सौ दिन की कार्ययोजना बनाई गई है यह कार्ययोजना ब्लॉकवार स्क्रीनिंग करने के साथ क्षय रोग की समय पर पहचान के लिए स्क्रीनिंग करेगी। टीम की ओर से शिविर लगाकर हैंड हेल्ड मशीन से मरीज चिन्हित किए जाएंगे। ब्लड प्रेशर, मधुमेह और एचआईवी सहित असाध्य बीमारियों के मरीजों में इस रोग का खतरा ज्यादा है। जिले में पिछले साल दिसम्बर माह तक साढ़े चार हजार से ज्यादा टीबी के मरीज निक्षय पोर्टल पर दर्ज थे।