Penile Cancer के शुरुआती लक्षण पहचानना क्यों है जरूरी? Survivor ने बताई पूरी कहानी

Penile Cancer: स्कॉटलैंड के इनवर्नेस में रहने वाले कंस्ट्रक्शन इंजीनियर एलिस्टेयर मुनरो के लिए एक छोटी सी गांठ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन गई। पहले उन्हें लगा कि यह मामूली बात है, लेकिन जब वह बढ़ने लगी तो उन्हें शक हुआ। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में एलिस्टेयर ने बताया कि जब वे डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने पहली नजर में ही कह दिया कि यह कैंसर हो सकता है। एलिस्टेयर के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कैंसर के बारे में पहले कभी सुना तक नहीं था।