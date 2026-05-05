पीने के पानी में मिला कैंसर वाला केमिकल, बड़ों से ज्यादा बच्चों को खतरा! रिसर्च में हुआ खुलासा

हाल ही में आई एमआईटी (MIT) की एक डरावनी रिसर्च ने खुलासा किया है कि पानी में मिलने वाला 'NDMA' नाम का केमिकल बच्चों के लिए बड़ों के मुकाबले खतरनाक हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक, बच्चों के शरीर में कोशिकाएं (cells) बहुत तेज़ी से विभाजित (divide) होती हैं। इस वजह से मामूली सा डीएनए डैमेज भी शरीर में जल्दी फैल जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों में देखा गया कि बड़ों के मुकाबले कम उम्र के जीवों में NDMA की वजह से DNA डैमेज और कैंसर के मामले बहुत ज्यादा थे। 1990 के दशक में मैसाचुसेट्स के विल्मिंगटन में पानी में NDMA मिलने के बाद बच्चों में कैंसर के मामले बढ़ गए थे, जिसे अब इस नई रिसर्च से जोड़कर देखा जा रहा है।