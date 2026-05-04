भूलकर भी न करें ये गलती! बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने से हो सकता है कैंसर

Cancer Cause:The Lancet की एक केस रिपोर्ट के अनुसार, हम अक्सर टीवी पर विज्ञापन देखकर या किसी दोस्त के कहने पर वजन घटाने की दवाइयां (Weight Loss Pills) मंगवा लेते हैं। हमें लगता है कि इससे हम जल्दी फिट हो जाएंगे, लेकिन असल में ये मौत को दावत देने जैसा है। गुजरात का एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। एक शख्स बिना डॉक्टर की सलाह के खुद का इलाज कर रहा था और बाद में पता चला कि उसे कैंसर है। ये एक सबक है कि खुद से डॉक्टर बनना कितना भारी पड़ सकता है।