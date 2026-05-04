2026 की इस नई बीमारी से अचानक आ रहे हैं हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया क्यों मौके पर ही हो रही मौत!

2026 New Disease: इंटरनेट पर एक वीडियो देख कर सब परेशान हैं कि 2026 में क्या होने वाला है। वीडियो में डॉक्टर आदित्य (LHMC, दिल्ली) बता रहे हैं कि अचानक आने वाले हार्ट अटैक से लाखों लोग मर रहे हैं। पर ये कोई नई छुआछूत की बीमारी नहीं है। दरअसल, हम लोग दिन भर कुर्सी या सोफे पर चिपके रहते हैं, इसे ही डॉक्टर ने 2026 का सबसे बड़ा खतरा कहा है। अगर हम अब भी नहीं संभले, तो आने वाले सालों में ये आदत बहुत भारी पड़ने वाली है।