क्या आप भी दूध, घी, मक्खन और मलाई से करते हैं बच्चे की मालिश? तो हो जाएं सावधान, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान! 

Newborn Baby Massage Tips in Hindi: बच्चे के घर में आने से जितनी खुशी होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अक्सर पहली बार माता-पिता बने कपल्स इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि वे घर के बड़े-बुजुर्गों के बताए तरीके अपनाएं या डॉक्टरों की सलाह मानें। इसी से जुड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया है। उस बच्चे के चेहरे पर गलत तरीके से मालिश करने के कारण छोटे-छोटे दाने और इन्फेक्शन हो गया है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि बच्चों की गलत मसाज के क्या नुकसान हैं और मालिश का सबसे सही तरीका क्या है।