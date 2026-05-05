दही-बड़ा खाने वाले रुक जाएं! कैसे एक छोटी सी गलती ने पूरे गांव को बना दिया बीमार

फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। Food Poisoning आमतौर पर यह समस्या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी गंभीर भी हो सकती है। Dr. Neha Rastogi के अनुसार, “एक साथ इतने लोगों का बीमार पड़ना इस बात का संकेत है कि खाना दूषित था। अक्सर ऐसा तब होता है जब खाना सही तरीके से स्टोर या हैंडल नहीं किया जाता। साल्मोनेला और ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया इसके बड़े कारण होते हैं।”