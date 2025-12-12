12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

फूड प्वॉइजनिंग : दस पुलिसकर्मी बीमार, दो मिठाई दुकानों से सैंपल उठाए

पुलिस मुख्यालय में गुरुवार शाम अचानक हड़कंपमच गया, जब ड्यूटी पर तैनात दस पुलिसकर्मियों की तबियत एक साथ बिगड़ गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Dec 12, 2025

जयपुर। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार शाम अचानक हड़कंपमच गया, जब ड्यूटी पर तैनात दस पुलिसकर्मियों की तबियत एक साथ बिगड़ गई। सभी में उल्टी, दस्त और तेज़ पेट दर्द जैसे फूड प्वॉइजनिंग के लक्षण सामने आने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि सभी ने ड्यूटी के दौरान एक ही जगह से गाजर का हलवा और समोसे खरीदकर खाए थे।

सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीम को तुरंत दोनों प्रतिष्ठानों शंकर मिष्ठान भंडार और सोढानी स्वीट्स पर भेजा गया। शंकर मिष्ठान भंडार पर गाजर का हलवा तो उपलब्ध नहीं मिला, लेकिन एहतियातन मावा, घी और काजू के सैंपल लिए गए। सोढानी स्वीट्स से समोसे के नमूने उठाए गए हैं।

सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मिलावट, संक्रमण या किसी अन्य कारण की पुष्टि हो सकेगी। विभाग ने लैब को प्राथमिकता देते हुए रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से सवा दो किलो गाजर का हलवा मंगवाया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फूड प्वॉइजनिंग : दस पुलिसकर्मी बीमार, दो मिठाई दुकानों से सैंपल उठाए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवाचार ही अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का इंजन : मुख्यमंत्री

जयपुर

जयपुर में यहां बनेंगे जन्म प्रमाण पत्र, निगम के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

जयपुर

मौसम का ताजा अपडेट, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, जानें कब सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

rain in rajasthan
जयपुर

Rajasthan HIV: मां के पेट से हर साल सैकड़ों शिशु HIV संक्रमित हो रहे पैदा, 4000 से अधिक बच्चों को रेगुलर लेनी पड़ रही दवा

Rajasthan HIV
जयपुर

जयपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.