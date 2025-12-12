फूड प्वॉइजनिंग : दस पुलिसकर्मी बीमार, दो मिठाई दुकानों से सैंपल उठाए

सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मिलावट, संक्रमण या किसी अन्य कारण की पुष्टि हो सकेगी। विभाग ने लैब को प्राथमिकता देते हुए रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से सवा दो किलो गाजर का हलवा मंगवाया गया था।