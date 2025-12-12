फूड प्वॉइजनिंग : दस पुलिसकर्मी बीमार, दो मिठाई दुकानों से सैंपल उठाए

जयपुर। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार शाम अचानक हड़कंपमच गया, जब ड्यूटी पर तैनात दस पुलिसकर्मियों की तबियत एक साथ बिगड़ गई। सभी में उल्टी, दस्त और तेज़ पेट दर्द जैसे फूड प्वॉइजनिंग के लक्षण सामने आने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि सभी ने ड्यूटी के दौरान एक ही जगह से गाजर का हलवा और समोसे खरीदकर खाए थे।
सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीम को तुरंत दोनों प्रतिष्ठानों शंकर मिष्ठान भंडार और सोढानी स्वीट्स पर भेजा गया। शंकर मिष्ठान भंडार पर गाजर का हलवा तो उपलब्ध नहीं मिला, लेकिन एहतियातन मावा, घी और काजू के सैंपल लिए गए। सोढानी स्वीट्स से समोसे के नमूने उठाए गए हैं।
सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मिलावट, संक्रमण या किसी अन्य कारण की पुष्टि हो सकेगी। विभाग ने लैब को प्राथमिकता देते हुए रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से सवा दो किलो गाजर का हलवा मंगवाया गया था।
