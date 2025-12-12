मौसम का ताजा अपडेट, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, जानें कब सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर। राजस्थान में सर्दी अब पूरी तरह जोर पकड़ रही है। दिन में भले ही तेज धूप से राहत मिलती हो, लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी हो गई। आठ से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे ठंडा फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम साफ रहा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दो से तीन दिन बादलों की आवाजाही होने से न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयपुर में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाने के आसार हैं।