जयपुर

मौसम का ताजा अपडेट, राजस्थान में यहां बारिश का अलर्ट, जानें कब सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में सर्दी अब पूरी तरह जोर पकड़ रही है। दिन में भले ही तेज धूप से राहत मिलती हो, लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी हो गई। आठ से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 12, 2025

rain in rajasthan

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सर्दी अब पूरी तरह जोर पकड़ रही है। दिन में भले ही तेज धूप से राहत मिलती हो, लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी हो गई। आठ से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सबसे ठंडा फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम साफ रहा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दो से तीन दिन बादलों की आवाजाही होने से न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयपुर में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाने के आसार हैं।

18 दिसंबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले दो सप्ताह सर्दी सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केन्द्र के मुताबिक 17 दिसंबर तक तापमान सामान्य रहेगा और मौसम साफ रहेगा। 18 से 20 दिसंबर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के क्षेत्र में बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। 21 से 25 दिसंबर तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। उत्तरी राजस्थान के इलाकों में कहीं-कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इस बीच तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है।

प्रमुख जगहों का तापमान

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान फतेहपुर का 4.7, लूणकरणसर का 5.9, सीकर का 6.5, जालोर का 6.6, करौली का 6.6, दौसा का 6.2, सिरोही का 7.2, वनस्थली का 7.1, पिलानी का 7.5, चूरू का 7.1, अंता (बारां) का 8, पाली का 9.2, अजमेर का 9.9, भीलवाड़ा का 8.6, अलवर का 8.8 और जयपुर का 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

