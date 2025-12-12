जयपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में राजीव सोगरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र शांडिल्य को 532 वोटों से पराजित कर 42वें अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। सोगरवाल को 1741 जबकि शांडिल्य को 1209 मत मिले। वहीं महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। उन्हें 2748 मतों से विजय मिली। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर एडवोकेट अनुराग कलवाटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की है। संयुक्त सचिव पर हिमांशी मीणा ने विजयी रही।
जयपुर हाईकोर्ट परिसर में गुरुवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बार संघ के चुनावी संचालन समिति के अनुसार इस बार करीब 85 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसे पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें सोगरवाल ने मजबूत बढ़त के साथ विजय दर्ज की। महासचिव पद पर चार प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन दीपेश शर्मा ने सर्वाधिक मत पाकर बाजी मार ली।
चुनाव समिति ने बताया कि मतदान की शुरुआत से ही वकीलों में जोश रहा और मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा जल्द ही अपने-अपने पदों की शपथ ग्रहण करेंगे और आगामी कार्यकाल के लिए तैयारियां शुरू करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग