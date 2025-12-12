जयपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में राजीव सोगरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र शांडिल्य को 532 वोटों से पराजित कर 42वें अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। सोगरवाल को 1741 जबकि शांडिल्य को 1209 मत मिले। वहीं महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। उन्हें 2748 मतों से विजय मिली। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर एडवोकेट अनुराग कलवाटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की है। संयुक्त सचिव पर हिमांशी मीणा ने विजयी रही।