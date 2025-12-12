12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में राजीव सोगरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र शांडिल्य को 532 वोटों से पराजित कर 42वें अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 12, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में राजीव सोगरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र शांडिल्य को 532 वोटों से पराजित कर 42वें अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। सोगरवाल को 1741 जबकि शांडिल्य को 1209 मत मिले। वहीं महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। उन्हें 2748 मतों से विजय मिली। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर एडवोकेट अनुराग कलवाटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की है। संयुक्त सचिव पर हिमांशी मीणा ने विजयी रही।

85 प्रतिशत हुआ था मतदान

जयपुर हाईकोर्ट परिसर में गुरुवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बार संघ के चुनावी संचालन समिति के अनुसार इस बार करीब 85 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसे पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

कड़े मुकाबले में मिली जीत

अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें सोगरवाल ने मजबूत बढ़त के साथ विजय दर्ज की। महासचिव पद पर चार प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन दीपेश शर्मा ने सर्वाधिक मत पाकर बाजी मार ली।

नई टीम जल्द संभालेगी जिम्मेदारी

चुनाव समिति ने बताया कि मतदान की शुरुआत से ही वकीलों में जोश रहा और मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा जल्द ही अपने-अपने पदों की शपथ ग्रहण करेंगे और आगामी कार्यकाल के लिए तैयारियां शुरू करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 06:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan HIV: मां के पेट से हर साल सैकड़ों शिशु HIV संक्रमित हो रहे पैदा, 4000 से अधिक बच्चों को रेगुलर लेनी पड़ रही दवा

Rajasthan HIV
जयपुर

सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, कहा- 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

Rajasthan Govt 2 Years
जयपुर

अमूर्त विरासत में दीपावलीः भारत की सांस्कृतिक विजय

ओपिनियन

Rajasthan Government : जेडीए 17 दिसंबर से लगाएगा शहरी समस्या समाधान शिविर, मौके पर होगा शिकायतों का हल, जोनवार डेट तय

Rajasthan Government JDA organise Shahari Samasya Samadhan Shivir from 17 December complaints to be resolved on spot
जयपुर

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: भजनलाल सरकार के वो 8 अहम फैसले, जिनसे राजस्थान के लाखों युवाओं को मिला सीधा फायदा

2-Years-of-Bhajanlal-Govt
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.