Rajasthan HIV: मां के पेट से हर साल सैकड़ों शिशु HIV संक्रमित हो रहे पैदा, 4000 से अधिक बच्चों को रेगुलर लेनी पड़ रही दवा

स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि 'हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गर्भवती महिला की कम से कम एक बार एचआईवी जांच जरूर हो। ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।' स्वास्थ्य विभाग यौनकर्मी, ट्रक ड्राइवर, प्रवासी मजदूर और ड्रग यूज करने वालों जैसे हाई-रिस्क ग्रुप पर खूब काम कर रहा है। मुफ्त कंडोम, सुई-सिरिंज, जागरूकता कैंप, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर काउंसलिंग सब चल रहा है। लेकिन मां-बच्चे वाला मोर्चा अब तक कमजोर ही बना हुआ है।