राजस्थान में क्या है मा योजना? 11 महीने में 84 हजार से अधिक मरीजों ने कराया उपचार, कैंसर के सबसे ज्यादा पेसेंट

गौरतलब है कि तत्कालीन सरकार ने 1 मई 2021 को मा योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध है। सरकार बदलने के बाद इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क आयुष्मान योजना का नाम दिया गया। इस योजना से आरएनटी के अधीन सभी अस्पतालों में उपचार के साथ-साथ प्रतिवर्ष आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है।