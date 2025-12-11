प्रेम संबंधों का खौफनाक अंत: 25 साल की एयर होस्टेस प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, शादी करने गुड़गांव से आई थी उदयपुर

मृतका के पिता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास क्षेत्र में रहने वाले चिराग प्रजापति से गमीनी का प्रेम संबंध था। चिराग ने उसे शादी के लिए कहा तो वह उदयपुर आ गई। बाद में चिराग ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे वह परेशान हो गई।