प्रेम संबंधों का खौफनाक अंत: 25 साल की एयर होस्टेस प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, शादी करने गुड़गांव से आई थी उदयपुर

AI जनरेटेड तस्वीर
Air-Hostess Suicide Case: राजस्थान में प्रेम संबंधों में सुसाइड का मामला सामने आया है। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में एक एयर होस्टेस ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतका मूलतः पाली की रहने वाली थी।
परिजनों का आरोप है कि वह प्रेमी के कहने पर उदयपुर आई थी। दोनों के बीच कहासुनी के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने बताया कि मंगलवार को युवती ने विषाक्त का सेवन कर लिया था, उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका की शिनाख्त पाली हाल गुडगांव निवासी गमीनी (25) पुत्री अशोक पुरी गोस्वामी के रूप में हुई।
मृतका के पिता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास क्षेत्र में रहने वाले चिराग प्रजापति से गमीनी का प्रेम संबंध था। चिराग ने उसे शादी के लिए कहा तो वह उदयपुर आ गई। बाद में चिराग ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे वह परेशान हो गई।
संभवतया इसी वजह से विषाक्त का सेवन कर लिया। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
