10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर से वायरल हुआ कपल का अब ये नया वीडियो, दूसरी लड़की के एंट्री लेते ही… हुआ कुछ ऐसा

Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर घूमने गए कपल का इन दिनों एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच में दूसरी लड़की के एंट्री लेते ही पति का दिल फिसल गया, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Kamal Mishra

Dec 10, 2025

Jaisalmer Couple video viral

वायरल वीडियो का फ्रेम (फोटो- सोशल मीडिया)

जैसलमेर। जैसलमेर की रेत में एक कपल अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा था। माहौल मस्तीभरा था, संगीत चल रहा था और पत्नी पूरे उत्साह में थिरक रही थी। बस इसके आगे जो हुआ, उसी पल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

दरअसल, कपल जैसलमेर की रेत में छुट्टियों का आनंद ले रहा था। शुरुआत में पत्नी अपने पति को बार-बार साथ में डांस करने के लिए बुलाती दिखती है। वह हंसकर, हाथ पकड़कर और इशारों से- हर तरह उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पति हर बार बड़ी विनम्रता से इनकार करता है। पति कभी हाथ जोड़ लेता तो कभी इधर-उधर देखने लगता। जैसे डांस करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। पत्नी जितना जोर लगाती, पति उतनी दृढ़ता से पीछे हटता जाता।

लड़की के छूते ही बदला मिजाज

लेकिन कहानी में असली मजा तो कुछ सेकंड बाद आता है। अचानक पास खड़ी एक युवा लड़की पति की तरफ हल्की सी मुस्कान फेंकती है… और बस! जिस आदमी के पैर अभी तक जमीन से चिपके हुए थे, वही शख्स पलक झपकते ही एक्टिव मोड में आ जाता है। वह इतनी फुर्ती से उस लड़की के साथ डांस करने पहुंचता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। हाथ-पैरों में अचानक आई यह फुर्ती मानो इस ट्रिप की असली हाइलाइट थी।

यहां देखें वायरल वीडियो:

पत्नी का रिएक्शन

उधर पत्नी के एक्सप्रेशन- ओह हो! वही इस पूरे वीडियो की जान बन जाते हैं। कुछ सेकंड पहले जो महिला मस्ती में झूम रही थी, वही अचानक ठिठक कर खड़ी रह जाती है। चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और 'ये अभी हुआ क्या?' वाला रिएक्शन सबकुछ एक साथ दिख जाता है। वह पति को घूरती है और पति? जनाब तो पूरे जोश में स्टेप पर स्टेप मिलाते चले जा रहे हैं, मानो ये उनका ही स्टेज शो हो।

सोशल मीडिया पर वायरल

इंस्टाग्राम पर डाला गया यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लोग कमेंट में लिखने लगे- 'अब घर पहुंचकर भाईसाहब को स्पेशल लेक्चर पक्का मिलेगा!' वीडियो मजेदार है, एक्सप्रेशन लाजवाब और कहानी- सीधे दिल को छू लेने वाली। इसलिए इसे देखने के बाद हंसी रोक पाना नामुमकिन है।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन : 10 साल से फरार पति-पत्नी बड़ौदा से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
बांसवाड़ा
Banswara Crime Operation Sudarshan Husband and wife absconding for 10 years arrested from Baroda sent to jail by court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 05:11 pm

Published on:

10 Dec 2025 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर से वायरल हुआ कपल का अब ये नया वीडियो, दूसरी लड़की के एंट्री लेते ही… हुआ कुछ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में डेढ़ लाख से अधिक सैलानी पहुंचेंगे स्वर्णनगरी

Jaisalmer tourism
जैसलमेर

जैसलमेर में बाइक गिरोह के जरिए चल रहा नशे का कारोबार, शाम ढलते ही गड़ीसर सरोवर एरिया बन जाता है सौदागरों का अड्डा

Jaisalmer News Gadisar Lake area
जैसलमेर

धोरों पर बरसते करोड़ों, अब सम में ‘फैमिली टूरिज्म’ से बदलता पर्यटन चरित्र

जैसलमेर

चारों तरफ नजर आ रहा कचरा और गंदगी, सफाई प्रबंधन का खल रहा अभाव

जैसलमेर

एनडीपीएस मामले में चार माह से फरार आरोपी भणियाणा पुलिस ने दबोचा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.