Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर से वायरल हुआ कपल का अब ये नया वीडियो, दूसरी लड़की के एंट्री लेते ही… हुआ कुछ ऐसा

वायरल वीडियो का फ्रेम (फोटो- सोशल मीडिया)
जैसलमेर। जैसलमेर की रेत में एक कपल अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा था। माहौल मस्तीभरा था, संगीत चल रहा था और पत्नी पूरे उत्साह में थिरक रही थी। बस इसके आगे जो हुआ, उसी पल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
दरअसल, कपल जैसलमेर की रेत में छुट्टियों का आनंद ले रहा था। शुरुआत में पत्नी अपने पति को बार-बार साथ में डांस करने के लिए बुलाती दिखती है। वह हंसकर, हाथ पकड़कर और इशारों से- हर तरह उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पति हर बार बड़ी विनम्रता से इनकार करता है। पति कभी हाथ जोड़ लेता तो कभी इधर-उधर देखने लगता। जैसे डांस करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। पत्नी जितना जोर लगाती, पति उतनी दृढ़ता से पीछे हटता जाता।
लेकिन कहानी में असली मजा तो कुछ सेकंड बाद आता है। अचानक पास खड़ी एक युवा लड़की पति की तरफ हल्की सी मुस्कान फेंकती है… और बस! जिस आदमी के पैर अभी तक जमीन से चिपके हुए थे, वही शख्स पलक झपकते ही एक्टिव मोड में आ जाता है। वह इतनी फुर्ती से उस लड़की के साथ डांस करने पहुंचता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। हाथ-पैरों में अचानक आई यह फुर्ती मानो इस ट्रिप की असली हाइलाइट थी।
उधर पत्नी के एक्सप्रेशन- ओह हो! वही इस पूरे वीडियो की जान बन जाते हैं। कुछ सेकंड पहले जो महिला मस्ती में झूम रही थी, वही अचानक ठिठक कर खड़ी रह जाती है। चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और 'ये अभी हुआ क्या?' वाला रिएक्शन सबकुछ एक साथ दिख जाता है। वह पति को घूरती है और पति? जनाब तो पूरे जोश में स्टेप पर स्टेप मिलाते चले जा रहे हैं, मानो ये उनका ही स्टेज शो हो।
इंस्टाग्राम पर डाला गया यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लोग कमेंट में लिखने लगे- 'अब घर पहुंचकर भाईसाहब को स्पेशल लेक्चर पक्का मिलेगा!' वीडियो मजेदार है, एक्सप्रेशन लाजवाब और कहानी- सीधे दिल को छू लेने वाली। इसलिए इसे देखने के बाद हंसी रोक पाना नामुमकिन है।
