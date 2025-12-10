Jaisalmer Viral Video: जैसलमेर से वायरल हुआ कपल का अब ये नया वीडियो, दूसरी लड़की के एंट्री लेते ही… हुआ कुछ ऐसा

दरअसल, कपल जैसलमेर की रेत में छुट्टियों का आनंद ले रहा था। शुरुआत में पत्नी अपने पति को बार-बार साथ में डांस करने के लिए बुलाती दिखती है। वह हंसकर, हाथ पकड़कर और इशारों से- हर तरह उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पति हर बार बड़ी विनम्रता से इनकार करता है। पति कभी हाथ जोड़ लेता तो कभी इधर-उधर देखने लगता। जैसे डांस करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। पत्नी जितना जोर लगाती, पति उतनी दृढ़ता से पीछे हटता जाता।