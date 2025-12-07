धोरों पर बरसते करोड़ों, अब सम में ‘फैमिली टूरिज्म’ से बदलता पर्यटन चरित्र

विश्व प्रसिद्ध सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में पर्यटन का चरित्र तेजी से बदल रहा है। पर्यटन की झोली में आने वाले करीब 1800 करोड़ में से रेतीले धोरों के चुम्बकीय आकर्षण से ही हर साल 300 करोड़ शामिल है। अब सेंड ड्यून्स के पास बने रिसोट्र्स में जिम्मेदार और सुरक्षित पर्यटन की नीति पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी सोच के तहत कई प्रमुख रिसोर्टों ने अपनी बुकिंग नीति बदलते हुए सिर्फ फैमिली या कपल पर्यटकों को ही टेंट-कॉटेज उपलब्ध करवाना शुरू किया है। संचालकों का कहना है कि यह कदम पर्यटक सुरक्षा, मरु-पर्यावरण की स्वाभाविक शांति और सम के विशिष्ट अनुभव को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।