विद्युत सप्लाई अनियमित, पेयजल संकट गहराया, नाचना क्षेत्र के भदडि़या के ग्रामीण परेशान

नाचना क्षेत्र के भदडि़या गांव में कई दिनों से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण गांव में बनी पानी की टंकी पिछले कई दिनों से सूखी पड़ी है और पेयजल संकट के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इससे ग्रामीणों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण मनोहर सिंह भदडि़या ने बताया कि गांव में पिछले कई दिनों से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण आमजन के लिए पेयजल की समस्या बनी हुई है।
गांव के अधिकांश परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव में गोवंश की संख्या अधिक होने के बावजूद पानी की टंकी और पशु खेली खाली रहने से पशुओं की प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को निजी स्तर पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं गांव का पशुधन पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव में नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए कई बार सूचित किया गया लेकिन इस विकट समस्या को दुरुस्त करने के प्रति वे लापरवाह बने हुए हैं। गौरतलब है कि विद्युत सप्लाई नियमित होने पर ही पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग