7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

विद्युत सप्लाई अनियमित, पेयजल संकट गहराया, नाचना क्षेत्र के भदडि़या के ग्रामीण परेशान

नाचना क्षेत्र के भदडि़या गांव में कई दिनों से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण गांव में बनी पानी की टंकी पिछले कई दिनों से सूखी पड़ी है और पेयजल संकट के हालात उत्पन्न हो गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 07, 2025

नाचना क्षेत्र के भदडि़या गांव में कई दिनों से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण गांव में बनी पानी की टंकी पिछले कई दिनों से सूखी पड़ी है और पेयजल संकट के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इससे ग्रामीणों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण मनोहर सिंह भदडि़या ने बताया कि गांव में पिछले कई दिनों से विद्युत सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण आमजन के लिए पेयजल की समस्या बनी हुई है।

गांव के अधिकांश परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव में गोवंश की संख्या अधिक होने के बावजूद पानी की टंकी और पशु खेली खाली रहने से पशुओं की प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को निजी स्तर पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं गांव का पशुधन पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव में नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए कई बार सूचित किया गया लेकिन इस विकट समस्या को दुरुस्त करने के प्रति वे लापरवाह बने हुए हैं। गौरतलब है कि विद्युत सप्लाई नियमित होने पर ही पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / विद्युत सप्लाई अनियमित, पेयजल संकट गहराया, नाचना क्षेत्र के भदडि़या के ग्रामीण परेशान

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चारों तरफ नजर आ रहा कचरा और गंदगी, सफाई प्रबंधन का खल रहा अभाव

जैसलमेर

एनडीपीएस मामले में चार माह से फरार आरोपी भणियाणा पुलिस ने दबोचा

जैसलमेर

धूप में आई तल्खी तो 15 दिन बाद बढ़ गया पारा

जैसलमेर

मूंग व मूंगफली का खरीद केन्द्र शुरू, कटे 1800 से अधिक टोकन

जैसलमेर

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.