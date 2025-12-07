विद्युत सप्लाई अनियमित, पेयजल संकट गहराया, नाचना क्षेत्र के भदडि़या के ग्रामीण परेशान

गांव के अधिकांश परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव में गोवंश की संख्या अधिक होने के बावजूद पानी की टंकी और पशु खेली खाली रहने से पशुओं की प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों को निजी स्तर पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं गांव का पशुधन पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव में नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए कई बार सूचित किया गया लेकिन इस विकट समस्या को दुरुस्त करने के प्रति वे लापरवाह बने हुए हैं। गौरतलब है कि विद्युत सप्लाई नियमित होने पर ही पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा।