एनडीपीएस मामले में चार माह से फरार आरोपी भणियाणा पुलिस ने दबोचा

जैसलमेर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भणियाणा की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में चार माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के निर्देशन और वृत्ताधिकारी पोकरण के पर्यवेक्षण में की गई।