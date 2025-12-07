7 दिसंबर 2025,

रविवार

जैसलमेर

एनडीपीएस मामले में चार माह से फरार आरोपी भणियाणा पुलिस ने दबोचा

जैसलमेर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भणियाणा की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में चार माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 07, 2025

जैसलमेर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भणियाणा की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में चार माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के निर्देशन और वृत्ताधिकारी पोकरण के पर्यवेक्षण में की गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस थाना फलसूंड में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित था। थानाधिकारी भणियाणा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे दस्तयाब किया और बाद में विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी कंवराज जाट निवासी दुदाबेरी को न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त किया गया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है।

07 Dec 2025 08:59 pm

