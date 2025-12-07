धूप में आई तल्खी तो 15 दिन बाद बढ़ गया पारा

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम 11.9 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह क्रमश: 28.3 व 11.9 डिग्री रहा था। इससे पहले गत 21 नवम्बर को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री दर्ज हुआ था। उसके बाद से दिन के पारे में गिरावट का दौर चलता रहा। दोपहर में हालांकि धूप के तपने के बावजूद गर्मी जैसी बात नहीं रही, अलबत्ता लोगों ने छांव में बैठने को तरजीह अवश्य दी।