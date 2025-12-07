धूप में आई तल्खी तो 15 दिन बाद बढ़ गया पारा

oplus_2097152
स्वर्णनगरी में तेज होती सर्दी पर एक बार फिर हल्के ब्रेक लगे प्रतीत हो रहे हैं। रविवार को अलसुबह सर्द हवाओं के चलने के बाद सूर्योदय ने पूरी रंगत बदल दी। दोपहर में सूरज की किरणें प्रखर रही और गत दिनों की अपेक्षाकृत उनकी तपिश में भी बढ़ोतरी हो गई।
मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम 11.9 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह क्रमश: 28.3 व 11.9 डिग्री रहा था। इससे पहले गत 21 नवम्बर को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री दर्ज हुआ था। उसके बाद से दिन के पारे में गिरावट का दौर चलता रहा। दोपहर में हालांकि धूप के तपने के बावजूद गर्मी जैसी बात नहीं रही, अलबत्ता लोगों ने छांव में बैठने को तरजीह अवश्य दी।
सूर्यास्त के बाद वातावरण पुन: शीतल होना प्रारंभ हो गया। वैसे रात का न्यूनतम तापमान भी गत कुछ दिनों से बढ़ोतरी की ओर है। गौरतलब है कि चंद रोज पहले शहर में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम हो गया था। आगामी दिनों में दिन और रात का तापमान सामान्य ही बने रहने का पूर्वानुमान है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग