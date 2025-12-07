मूंग व मूंगफली का खरीद केन्द्र शुरू, कटे 1800 से अधिक टोकन

किसानों की ओर से फसल बेचान के लिए पूर्व में टोकन कटवा लिए गए थे। जिस पर किसानों को 25 नवंबर से फसल तुलवाने के लिए मैसेज भी जाने लगे, लेकिन खरीद केन्द्र शुरू नहीं होने से किसान परेशान हो रहे थे। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में गत 1 दिसंबर को 'पोकरण : टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानÓ शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए केन्द्र के लिए जमीन दी गई।1800 से अधिक किसानों ने कटवाए टोकनखरीद केन्द्र व्यवस्थापक गिरधरसिंह ने बताया कि उपखंड अधिकारी की ओर से कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित खेल स्टेडियम में खरीद केन्द्र शुरू करने की स्वीकृति दी गई।