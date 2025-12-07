7 दिसंबर 2025,

रविवार

जैसलमेर

मूंग व मूंगफली का खरीद केन्द्र शुरू, कटे 1800 से अधिक टोकन

पोकरण कस्बे में मूंग व मूंगफली का खरीद केन्द्र शुरू हो गया है। जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 07, 2025

पोकरण कस्बे में मूंग व मूंगफली का खरीद केन्द्र शुरू हो गया है। जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि हर साल खरीफ की फसलों की सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। जिसके अंतर्गत कस्बे में भी खरीद केन्द्र स्थापित किया जाता है। यहां मूंग व मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। इस वर्ष भी खरीद केन्द्र स्थापित कर मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को फसल खरीद का कार्य दिया गया, लेकिन समिति के पास कस्बे में कोई जगह नहीं होने के कारण खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सका।

किसानों की ओर से फसल बेचान के लिए पूर्व में टोकन कटवा लिए गए थे। जिस पर किसानों को 25 नवंबर से फसल तुलवाने के लिए मैसेज भी जाने लगे, लेकिन खरीद केन्द्र शुरू नहीं होने से किसान परेशान हो रहे थे। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में गत 1 दिसंबर को 'पोकरण : टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानÓ शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए केन्द्र के लिए जमीन दी गई।1800 से अधिक किसानों ने कटवाए टोकनखरीद केन्द्र व्यवस्थापक गिरधरसिंह ने बताया कि उपखंड अधिकारी की ओर से कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित खेल स्टेडियम में खरीद केन्द्र शुरू करने की स्वीकृति दी गई।

जिस पर रविवार को केन्द्र शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 1800 से अधिक किसानों की ओर से मूंग व मूंगफली बेचान के लिए टोकन कटवाए गए है। जिन्हें संदेश भेज दिया गया है कि वे अपनी फसल यहां लाकर तुलवा सकते हैं। केन्द्र शुरू होने से किसानों ने राहत की सांस ली है।

07 Dec 2025 08:48 pm

