आखिर मिल गई जमीन, 14 करोड़ की लागत से बनेगा टाउन हॉल

जिसके बाद टाउन हॉल निर्माण के लिए दो जगहों पर विचार चल रहा था, लेकिन तय नहीं हो पाया था। गत दिनों नगरपालिका की ओर से फलसूंड रोड पर खींवज मंदिर के सामने टाउन हॉल निर्माण का लिया गया है और अब शिलान्यास कर कार्य शुरू किया जा रहा है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान ने बताया कि फलसूंड रोड पर विधायक कार्यालय के सामने टाउन हॉल निर्माण के लिए भूमि आरक्षित कर तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह 10 बजे विधायक महंत प्रतापपुरी व नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की ओर से टाउन हॉल निर्माण के लिए शिलान्यास कर भूमि पूजन किया जाएगा।