मनरेगा बचाओ संग्राम: गरीबों का हक छीन रही सरकार, कांग्रेस हर वर्ग के साथ

पोकरण कस्बे में जैसलमेर रोड पर सत्यमेव जयते चौक के पास कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विधानसभा स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस की ओर से शुरू की गई मनरेगा योजना के तहत गांवों व ढाणियों में निवास कर रहे गरीबों को रोजगार मिल रहा था। कोरोनाकाल के दौरान लाखों परिवारों को इसका लाभ मिला। अब केन्द्र सरकार की ओर से नाम बदलने के बहाने योजना को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार था, लेकिन अब यह केवल योजना बनकर रह गई है। दिल्ली में कमरों में बैठे लोग निर्णय लेंगे कि किस जिले में कहां काम देना है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों का हक छीन रही है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मजदूरों को कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी काम बंद पड़े है और गरीब श्रमिक बेरोजगार हो रहे है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से पहले एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया गया। अब यूजीसी के नाम पर सामान्य को ओबीसी से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है और भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पंचायतों के परिसीमन को लेकर भी गांवों में लोगों व परिवारों को लड़ाने की राजनीति करने आरोप लगाया।